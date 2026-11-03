Camión de gas sin frenos provoca colisión en la Cuesta El Plomo y deja cuatro lesionados 

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un camión distribuidor de gas butano que presentó desperfectos en el sistema de frenos provocó una colisión múltiple la mañana de este martes en la Cuesta El Plomo, en Managua.

El accidente dejó cuatro lesionados, uno de ellos en estado de gravedad.

Al conductor del camión, José Dolores Chavarría Alvarado, le fallaron los frenos a media cuesta. Primero impactó a un motociclista, después a un bus de transporte colectivo y finalmente se estrelló en la parte trasera de un camioncito.

El conductor y sus dos ayudantes resultaron lesionados, y el más grave fue Larry López, originario de La Concepción, Masaya. El conductor de la motocicleta solo sufrió quemaduras por fricción en el brazo izquierdo. Los daños materiales en los cuatro vehículos son cuantiosos.