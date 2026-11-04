Brasil:  Camioneta ingresó por error a rampa de río y dejó dos víctimas

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Una camioneta ingresó por error a la rampa de acceso al río, confundiendo el lugar con otro tramo de carretera cubierto por la inundación, en un accidente ocurrido en Mato Grosso do Sul, Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Estela Tomasetto, de 48 años, y João Luiz dos Santos, de 56 años de edad, ambos oriundos de Paraná.

La Policía Civil considera que tras lo sucedido no hay indicios de feminicidio ni de suicidio y afirmó que se trató de un accidente.