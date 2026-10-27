Canelo Álvarez encara la recta final de su carrera a los 36 años

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Saúl “Canelo” Álvarez tiene claro que su recorrido en el boxeo profesional no será eterno. A sus 36 años, el mexicano comienza a mirar con mayor atención el futuro de su carrera, luego de más de 20 años dedicados a una disciplina que lo convirtió en una estrella mundial y le permitió alcanzar una sólida posición económica.

Su próximo desafío será el sábado 31 de octubre, cuando se enfrente a Christian Mbilli, en un combate que genera interés no solo por el rival, sino también por el momento que atraviesa el campeón mexicano.

Aunque todavía tiene objetivos por cumplir, el tiempo se convierte en un factor importante para el boxeador, que ha reconocido que sus días sobre el cuadrilátero son cada vez más limitados. La incógnita ahora es cómo aprovechará los años que le quedan en la élite y qué metas buscará alcanzar antes de despedirse del deporte.

Las opiniones sobre esta fase de su trayectoria no son uniformes. Mientras parte de la afición mantiene altas expectativas y demanda resultados contundentes, los analistas valoran su recorrido desde una perspectiva distinta, considerando la experiencia acumulada y las exigencias de mantenerse competitivo durante tantos años.

Por ahora, el rumbo de los próximos capítulos de su carrera estará marcado por las decisiones del propio Álvarez, en conjunto con su equipo de trabajo y promoción, mientras se acerca el momento de definir cómo y cuándo pondrá fin a su historia en el boxeo.