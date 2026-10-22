Capturan en Jinotega a hombre señalado de matar a su esposa e hija en Liberia

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La captura de Rafael Antonio Valdés García, señalado de asesinar a su esposa e hija en Liberia, Costa Rica, se confirmó tras un operativo en Jinotega.

La Policía Nacional informó que el trabajo de inteligencia, búsqueda y captura lo llevó hasta la finca La Aurora, en la comunidad La Fundadora. Según el comunicado policial, el hombre intentaba ocultarse para no responder por los crímenes.

Medios locales y pobladores de la comunidad El Danto, en Siuna, afirman que el sujeto además estaría vinculado con el asesinato de un hombre en el año 2021. De acuerdo con esas versiones, por ese hecho supuestamente huyó hacia el país vecino del sur.

La Policía Nacional sostuvo que, de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua, el detenido será procesado por el delito de crimen atroz. En el documento, la institución agregó que Nicaragua no es ni será refugio de delincuentes que atenten contra la vida y la integridad de las mujeres y la niñez.