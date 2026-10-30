Caso de niña hallada sin vida en Motastepe reaviva debate sobre protocolos contra el bullying 

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El caso de la niña de 9 años hallada sin vida en los servicios sanitarios de un colegio de Motastepe reavivó el debate sobre los protocolos de supervisión y apoyo psicológico en los centros escolares privados.

La menor habría sufrido hostigamiento y burlas constantes por parte de sus compañeras de clase.

El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre a las 11:30 de la mañana en el colegio ubicado en Residencial Altos de Motastepe, Distrito 10 de Ciudad Sandino, Managua.

Según la Policía Nacional, algunos compañeros de cuarto grado le hacían comentarios despectivos sobre su apariencia física. El dictamen forense determinó que la causa de la muerte fue compatible con ahorcamiento. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.