Catedral de León destaca por albergar los restos de Rubén Darío y su arquitectura colonial

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Catedral de León, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011, se consolida como el principal atractivo turístico del departamento.

El templo alberga los restos embalsamados del poeta Rubén Darío en su parte central, custodiados por la escultura del León Doliente.

El edificio comenzó a construirse en 1747 y concluyó en 1814, con una superficie estimada de 5 mil metros cuadrados.

Su diseño, del arquitecto guatemalteco Diego José de Porres Esquivel, combina los estilos barroco y neoclásico y se erigió con cal, arena y piedra volcánica del Cerro Negro.

Bajo el templo existe una red de siete sótanos y túneles subterráneos que antiguamente conectaban la catedral con otras iglesias.

En su interior descansan los restos de 27 personas en tumbas construidas para resistir potentes terremotos, y desde la azotea se aprecia una vista panorámica de la arquitectura colonial.