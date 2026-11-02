Vendedores de flores y comida llenan la calle del cementerio periférico de Managua

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La venta de flores y comida llena la calle del cementerio periférico de Managua durante la afluencia de visitantes del 2 de noviembre.

Comerciantes de flores viajan desde Masaya para ofrecer sus arreglos a quienes llegan al camposanto. La vendedora Carla Vanessa tenía como meta vender 300 quesillos a 50 y 40 córdobas.

Por otro lado, los comerciantes aseguraron que las ventas han sido buenas, pues cerca de la 1 de la tarde algunos ya habían terminado sus productos.

La oferta de almuerzos incluye res, cerdo y pollo asado a 120 córdobas como servicio económico.