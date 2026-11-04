Vigilan centro de baja presión que elevará el oleaje en el Pacífico central y sur 

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Distrito Naval del Pacífico informó este miércoles 4 de noviembre que brinda seguimiento permanente a un centro de baja presión localizado a 853 kilómetros al suroeste de San Juan del Sur.

El fenómeno podría aproximarse al litoral este próximo jueves 5 y viernes 6 de noviembre, según detallaron los expertos del clima.

Provocará vientos de dirección oeste a suroeste con rachas de 43 a 56 kilómetros por hora y olas de 1.90 a 2.75 metros de altura en el Pacífico central y sur.

Ante este escenario, la Fuerza Naval indicó que mantiene una estricta vigilancia en el litoral.

Asimismo, hizo un llamado categórico a los propietarios de embarcaciones menores turísticas y pesqueras, así como a los armadores, sobre el fenómeno.