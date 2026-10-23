CEPAL mejora proyección de crecimiento económico de El Salvador para 2026

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su estimación de crecimiento para El Salvador a 4.5 por ciento en 2026. El organismo elevó la proyección en 0.6 puntos respecto al 3.9 por ciento que preveía en agosto.

El país comparte la segunda posición con Panamá entre las economías con mayor crecimiento proyectado en América Latina. Venezuela encabeza la lista con un crecimiento previsto del 6.5 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional también reveló que se alcanzará un crecimiento del 4.5 por ciento, al igual que las proyecciones del Banco Mundial. El Banco Central de Reserva salvadoreño estima un alza de hasta el 5 por ciento.