Cerveceros de Milwaukee vencen a Dodgers y toman ventaja en la Serie de Campeonato

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron siete carreras por cuatro a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El equipo de Milwaukee golpeó primero y tomó ventaja en la serie del mejor béisbol del mundo.

Milwaukee empató en el cierre del primer episodio y sumó dos carreras en el tercero, una en el quinto, una en el sexto y dos en el octavo.

El equipo acumuló 12 hits, siete carreras y dos errores en el encuentro. William Contreras fue la figura clave al batear de cuatro a tres con tres carreras empujadas. Los Dodgers registraron cuatro carreras, tres imparables y dos errores.