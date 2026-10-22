Chef emplata pechuga con guacamole, huevo y tajadas y revela secreto de cocción del pollo

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un chef combinó pechuga de pollo, guacamole, huevo picado y tajadas en el emplatado final de su receta. Antes, explicó que la carne se cocina de un lado sin moverla para lograr la técnica adecuada.

El guacamole se preparó con limón, vinagre, perejil y una mantequilla especial que el chef calificó como su ingrediente secreto. Durante la cocción, añadió mostaza a la pechuga y supervisó el punto exacto de la carne junto a su asistente.

El plato se sirvió con bastante huevo sobre el guacamole y tajadas como acompañamiento. La receta fue detallada en pantalla para facilitar su preparación en casa.