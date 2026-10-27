Chef enseña a preparar bistec ranchero de res con huevos revueltos, guacamole y salsa para el desayuno

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un bistec de res ranchero con huevos revueltos encima, guacamole y salsa constituye la receta presentada en un segmento culinario televisivo.

El chef indicó que el plato puede servirse como desayuno y calificó la combinación como “súper nutritiva”.

La preparación comenzó con el corte sobre la plancha, donde el chef recomendó no cocinarlo en exceso. Explicó que la carne suelta un líquido rojizo llamado mioglobina, responsable de que el producto mantenga sus propiedades.

Luego colocó tomate y otros ingredientes al lado para que se cocinaran junto al bistec. Antes de emplatar, añadió salsa ranchera, jalapeño y aguacate. El resultado se sirvió con los huevos revueltos por encima del corte.