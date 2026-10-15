Chef enseña a preparar espagueti a la carbonara con camarones en siete minutos

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El chef Héctor presentó una receta de espagueti a la carbonara con camarones. Durante la transmisión, explicó que la base de la salsa incluye bacon, crema dulce, parmesano, albahaca y perejil.

El chef indicó que la proteína puede sustituirse por pollo o carne según preferencia del comensal.

Para verificar la autenticidad del aceite de oliva, recomendó refrigerarlo: si se mantiene líquido es puro, si se solidifica es aceite común.

La pasta debe cocinarse en agua hirviendo con sal durante siete minutos.

El bacon se cocina primero para liberar su grasa sin quemarse, y los camarones cambian de color rápidamente.