Chef enseña a preparar fajitas de pollo a la mexicana con cebolla, chiltoma, jalapeño y salsa roja

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El chef compartió en vivo la preparación de fajitas de pollo a la mexicana con cebolla, chiltoma de colores, jalapeños y salsa roja. La receta incorpora maíz y tortillas como acompañantes principales del platillo.

Durante el segmento, el chef explicó que el pollo debe cocinarse sin moverse para que se dore correctamente por un lado antes de voltearlo. Señaló que la temperatura interna del pollo debe alcanzar 160 grados para garantizar una cocción completa.

El instructor recomendó usar cuchara de madera en lugar de metal para evitar la transferencia de sabores. Añadió tomates y salsa roja a los vegetales para intensificar el sabor del platillo.