Chef enseña a preparar milanesa de pollo tropicalizada con tostones, frijoles molidos y parmesano

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El chef Héctor Acosta presentó una receta de milanesa de pollo de influencia italo-argentina, tropicalizada con tostones, frijoles molidos y salsa roja.

La preparación parte de pechuga de pollo empanizada con huevo batido, pan molido y queso parmesano.

El empanizado ligero se logra al pasar la pechuga por huevo sazonado con sal y pimienta, y luego por la mezcla de pan molido con parmesano.

El chef recomienda freír en un sartén con poco aceite para que la milanesa quede dorada.

Para el emplatado sugiere la técnica del espejo, con la salsa extendida en el fondo del plato.

La cocción completa toma entre 10 y 12 minutos cuando los ingredientes están listos.

El plato se acompaña con los tostones y los frijolitos molidos.