Chef enseña a preparar puntas de filete en salsa de hongos y aconseja no botar el líquido de la lata

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El chef del segmento de cocina preparó en vivo puntas de filete en salsa de hongos y recomendó no desechar el líquido que traen los hongos en lata. Según explicó, ese caldo concentra el sabor que da carácter a la salsa.

La receta incluye carne de filete de res, chimichurri, cebolla, hongos cortados, crema y papas. El chef indicó que la carne se sazona únicamente con sal y un poco de pimienta antes de cocinarla.

Señaló que se debe dejar alrededor de dos minutos por cada lado. Para la salsa utilizó caldo o consomé de res y vació los hongos junto con su líquido. El plato se sirvió con tostones y pepinillos como decoración.