Chef enseña a preparar repochetas de pollo con salsa de chipotle y queso derretido sobre tortillas de maíz

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El chef compartió en televisión la receta de repochetas de pollo con salsa chipotle, un platillo que parte de la tortilla de maíz calentada y rellena de queso.

La preparación requiere diez tortillas, queso rallado, queso parmesano, pollo, mostaza, salsa de tomate, una cebolla y una chiltoma.

El primer paso consiste en calentar la tortilla de maíz para que quede suave y reciba el relleno. Sobre ella se coloca queso frescal, conocido en México como queso Oaxaca, para que se derrita un poco.

Luego se agrega el pollo, los frijoles y el pico de gallo, y se tapa con otra tortilla.

El chef explicó que la salsa chipotle proviene del chile jalapeño cocinado y aporta un sabor suave con un toque de picante.

La versión doblada permite incorporar los mismos ingredientes y cerrar la tortilla a la mitad.