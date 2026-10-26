Chef enseña a preparar rollos de lasaña de pollo con relleno navideño y salsa roja licuada sin horno

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El chef compartió la preparación de rollos de lasaña de pollo que no necesitan horno y se arman directamente en una cazuela. La receta incluye un relleno con pollo, pasas, zanahoria y pan, bañado con salsa roja licuada.
El armado del rollo de lasaña de pollo comienza al humectar la pasta con salsa roja elaborada a base de tomate, cebolla, chiltoma y ajo. Sobre la lámina se coloca primero el relleno y luego queso parmesano, antes de enrollar la pieza.
La cocción de la pasta ronda los nueve minutos y puede extenderse a doce según la cantidad. El chef sugiere acompañar el plato con ensalada y huevo cocido para evitar otro carbohidrato.