Chef enseña a preparar un bowl campesino con fajitas de res en minutos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El chef Héctor Acosta presentó la preparación de un bol campesino con fajitas de res que ya vienen cortadas en tiras y listas para cocinar.

El plato lleva chiltomas de colores, frijolitos molidos, arroz, queso, aguacate y tortillas para aderezar. El chef explicó que la carne solo requiere un poco de grasa en el sartén y sal y pimienta antes de saltearla.

Un minuto basta para que las fajitas queden bien doradas. La salsa de tomate licuada y el queso completan el montaje del bowl.