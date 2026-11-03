Chef prepara carne enchorizada con vegetales y carne molida Signature 95

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El chef preparó en vivo carne enchorizada con vegetales elaborada con carne Signature 95, de calidad primera, 95% carne, sin soya ni alérgenos.

La receta incluyó papas, zanahoria, chayote, salsa roja, comino, ajo, achiote, tajadas o tortillas y arroz.

El chef explicó que la salsa roja es una mezcla de tomate que se licua con cebolla y ajo para dar jugosidad y sabor a la carne.

Detalló que primero se dora la carne con cebolla a fuego fuerte con aceite, porque son los vegetales que más tiempo requieren.

Indicó que el resto de vegetales ya viene precocinado y cortado, y se agrega cuando la carne alcanza tres cuartos de cocción.

Señaló que la carne viene en porciones de una libra y puede guardarse en refrigeración para preparar bolitas o distintas variantes.

El chef afirmó que la carne molida admite múltiples formas de preparación según el gusto de cada familia.