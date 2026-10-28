Chef revela cómo preparar chuletas de cerdo ahumadas con chimichurri para la cena navideña

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Las chuletas de cerdo ahumadas con chimichurri se preparan en pocos minutos porque la carne ya llega cocinada, según el chef Héctor Acosta. El especialista recomienda marcarlas dos minutos por lado en un sartén ondulado para lograr un dorado exterior.
Acosta detalla que el chimichurri se prepara con perejil picado, ajo, chile o chiltoma, aceite de oliva, vinagre de manzana, sal y jugo de limón.
“Picamos perejil, ajo picadito, le podemos poner algún chile, alguna chiltoma”, indica el chef. El vinagre de manzana, precisa, evita que la salsa se queme y mantiene su color verde.
La mezcla puede refrigerarse y gana sabor con el tiempo porque el ajo suelta su aroma. Para marcar la carne, el chef sugiere un sartén tipo plancha o grill; sin ese utensilio, basta dorar bien la superficie.