Chef revela el secreto para preparar un bistec encebollado jugoso y bien cocido

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un chef con más de tres décadas de trayectoria reveló la técnica para lograr un bistec encebollado jugoso mientras guiaba a los presentadores de un segmento televisivo.
La carne debe permanecer quieta de dos a tres minutos antes de girarla una sola vez.
El bistec encebollado reúne carne, cebolla, tomate, chiltoma, salsa de tomate, salsa inglesa, tostones y chimichurri.
El chef indicó que un término medio requiere tres minutos por cada lado y que los cocineros emplean termómetros para garantizar la cocción.
Detalló que la grasa usada proviene del pecho de la res y está sazonada.
Añadió que la comida entra por la vista y que la salsa se forma en el mismo sartén.