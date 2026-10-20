Chef revela el secreto para preparar un bistec encebollado jugoso y bien cocido

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un chef con más de tres décadas de trayectoria reveló la técnica para lograr un bistec encebollado jugoso mientras guiaba a los presentadores de un segmento televisivo.

La carne debe permanecer quieta de dos a tres minutos antes de girarla una sola vez.

El bistec encebollado reúne carne, cebolla, tomate, chiltoma, salsa de tomate, salsa inglesa, tostones y chimichurri.

El chef indicó que un término medio requiere tres minutos por cada lado y que los cocineros emplean termómetros para garantizar la cocción.

Detalló que la grasa usada proviene del pecho de la res y está sazonada.

Añadió que la comida entra por la vista y que la salsa se forma en el mismo sartén.