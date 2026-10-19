Chef revela receta de arroz navideño con almendras pasas y canela para acompañar la cena de fin de año

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Un chef compartió la receta de un arroz navideño con almendras, pasas y canela para acompañar la cena de fin de año. El platillo se prepara con arroz de grano largo, caldo de pollo y mantequilla para darle un toque especial.
El arroz debe cocinarse el día anterior para que quede más suelto y rico, según explicó el chef durante el programa. Los ingredientes incluyen almendras fileteadas, arándanos deshidratados, cebolla blanca, chiltoma y aceitunas.
El cocinero señaló que el sabor navideño está en tres ingredientes: aceitunas, pasas y alcaparras. La canela en polvo es opcional y le aporta aroma y color al platillo. El chef agregó que este arroz acompaña bien la pierna de cerdo glaseada, los jamones o el pollo al vino.