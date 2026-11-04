Choque de helicópteros en Nepal durante maniobras de aterrizaje deja un muerto

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de que dos helicópteros impactaran mientras realizaban maniobras de aterrizaje en las inmediaciones de una de las zonas turísticas más visitadas de Nepal.

En una de las aeronaves viajaban dos turistas extranjeros, mientras que en la otra se trasladaban mercancías.

El accidente provocó una emergencia en la zona turística del país asiático. Los lesionados fueron llevados a un hospital para recibir atención médica.

La policía anunció que investiga las causas del accidente para determinar cómo se produjo el impacto entre ambas aeronaves durante las maniobras de aterrizaje.