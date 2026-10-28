Choque de trenes dejó decenas de fallecidos y heridos en España

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Una colisión entre dos trenes de alta velocidad provocó una tragedia en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, España. El accidente dejó al menos 64 personas fallecidas y más de 80 heridas, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención a los afectados.

El siniestro ocurrió la mañana de este miércoles en un tramo ferroviario situado entre las localidades de Urda y Los Yébenes. Según los primeros informes, uno de los trenes impactó contra la parte trasera de otro que permanecía detenido en la vía, lo que ocasionó el descarrilamiento de dos vagones.

Uno de los vagones quedó severamente destruido y varios restos terminaron esparcidos por una pendiente de grava. Las autoridades mantienen los operativos en la zona ante la posibilidad de que el número de víctimas mortales aumente.

En el accidente estuvieron involucrados dos convoyes que viajaban en dirección a Sevilla. Uno pertenecía a la empresa estatal Renfe y transportaba a 397 pasajeros, mientras que el otro, operado por la compañía privada Iryo, llevaba a 147 personas, incluido un bebé.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, confirmó que ambos trenes circulaban en la misma dirección cuando ocurrió el impacto. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas oficialmente, aunque algunos medios españoles han mencionado un posible error humano como hipótesis.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en rescatar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de los vagones más afectados. Los heridos están siendo trasladados a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica.

Además, Protección Civil solicitó al Ayuntamiento de Urda preparar un pabellón deportivo para brindar asistencia a los pasajeros afectados, según informó el alcalde de esa localidad, Manuel Galán.

A raíz del siniestro, el servicio ferroviario permanece suspendido en las conexiones entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Este accidente vuelve a conmocionar a España y recuerda la tragedia ocurrida en Adamuz en enero de 2026, cuando otro accidente de tren de alta velocidad dejó 46 personas fallecidas.