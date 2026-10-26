Choque entre carro y moto en carretera de Chontales deja dos fallecidos

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Dos personas fallecidas fue el saldo de un accidente de tránsito entre una moto y un carro en la carretera Santo Tomás-San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo 25 de octubre.

La primera víctima fue identificada como Alberto Aguilar Centeno, quien murió en la escena de la tragedia. El conductor de la moto, Michael Blandón, se rindió ante la muerte la noche del mismo día en el Hospital Regional Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa.

Ambos fallecidos se desplazaban de Santo Tomás con destino a San Pedro de Lóbago e impactaron de frente con un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. El conductor del vehículo ya fue capturado, según informaron los familiares.