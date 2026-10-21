Choque frontal de motocicletas en Matagalpa deja un fallecido y dos lesionados

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un fatal accidente de tránsito se registró en horas de la noche de este pasado martes en la carretera entre Jinotega y Matagalpa, específicamente a la altura del kilómetro 119.1, en las cercanías al empalme del Guayacán, municipio de Matagalpa.

El choque frontal entre dos motocicletas dejó una persona fallecida y dos más lesionadas. La víctima mortal fue identificada como Bayron Alfonso Mairena Zelaya, originario de la comunidad Las Mesas, jurisdicción de Matagalpa.

La colisión ocurrió supuestamente debido a la invasión de carril por parte del ahora fallecido, según la versión preliminar del caso. El impacto fue frontal contra otra motocicleta conducida por Yamil Portillo Celedón, de 45 años de edad.

El otro lesionado, quien viajaba como pasajero en la motocicleta del joven fallecido, fue identificado como Ulises Castro Gómez, de 32 años.

Agentes de la especialidad de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar y ampliarán las investigaciones de lo ocurrido.