Cierre vehicular temporal en Praderas de Sandino por instalación de nuevos semáforos 

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La alcaldía de Ciudad Sandino anunció el cierre vehicular temporal de norte a sur en la intersección de Praderas de Sandino. Las obras para instalar semáforos vehiculares comenzaron este martes 13 de octubre a las 8 de la mañana.

La medida busca reordenar el tráfico y garantizar la seguridad vial en la zona. Durante los trabajos quedarán habilitados únicamente dos carriles en dirección de este a oeste.

Las labores tendrán una duración estimada de una semana. En la primera fase, las cuadrillas trabajarán en la demolición de la losa vehicular para colocar la acometida eléctrica subterránea. Agentes de tránsito de la Policía Nacional regularán el flujo de vehículos y brindarán orientación a los conductores.

La alcaldía coordinó el operativo con la Especialidad de Tránsito del Distrito 10. Un residente afirmó que la zona registraba alto riesgo por accidentes y tráfico constante. Las autoridades recomendaron acatar las señales y planificar las salidas con anticipación.