Cisterna cargada de suero se vuelca en la carretera Boaco-Muy Muy y deja una persona lesionada 

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El vuelco de una cisterna cargada de suero en el kilómetro 114 de la carretera que conecta Boaco con Muy Muy dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. El accidente ocurrió la tarde del martes en el sector conocido como Lunas Ranch.

De acuerdo con la versión preliminar del conductor del pesado vehículo, otro automóvil invadió su carril de manera imprevista.

Tras el percance, agentes de tránsito de la Policía Nacional y una unidad de socorro de la Cruz Blanca se desplazaron rápidamente al lugar.

El conductor señaló que un vehículo pequeño se dio a la fuga tras pasar por el carril izquierdo. Los agentes mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer las circunstancias del hecho.