Jaguares vence 80 a 79 a Real Estelí en clásico del baloncesto nacional  

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Jaguares venció 80 a 79 a Real Estelí en el clásico del baloncesto nacional, correspondiente a la jornada dominical de la Liga Superior de Baloncesto.

Davon Jefferson fue el MVP del partido con 27 puntos y 18 rebotes, un doble-doble para la causa del equipo ganador.

El duelo se definió por diferencias mínimas, como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos que la propia liga denomina una semifinal o final adelantada.

En los otros resultados de la jornada, Tigres de Chinandega venció 103 a 90 a los Tiburones, mientras que las Brumas superaron 87 a 56 a Costa Caribe. La tropa de David Rosario se quedó con la victoria sobre el conjunto de Real Estelí.