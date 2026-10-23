Colapsa edificio en construcción en Kenia, ubicada al este de África y temen que haya personas atrapadas entre los escombros

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una intensa movilización de equipos de emergencia se registra este viernes 23 de octubre en Nairobi, capital de Kenia, luego de que un edificio en proceso de construcción se viniera abajo, generando preocupación por la posible presencia de personas atrapadas entre los restos de la estructura.

El incidente se produjo cuando el sector registraba una importante circulación de personas. Esta situación hace temer que el desplome también haya alcanzado a transeúntes que se encontraban cerca del inmueble.

Las primeras versiones difundidas por medios kenianos señalan que el edificio contaba con una altura de entre 10 y 18 niveles, aunque las autoridades todavía no han precisado sus características. También trascendió que la planta baja ya estaba siendo utilizada.

En medio de la emergencia, rescatistas del condado de Nairobi iniciaron la búsqueda de posibles víctimas, apoyados por maquinaria destinada a despejar los escombros y abrir paso hacia las áreas afectadas.

El jefe policial de la capital, Issa Mohamed, reconoció que aún no existe información suficiente para establecer la magnitud del suceso. Ante este panorama, ordenó reforzar la presencia de agentes para facilitar las operaciones de auxilio y mantener el control en los alrededores.

Las labores de rescate se desarrollan en medio de un ambiente de tensión, luego de que testigos denunciaran presuntos saqueos y situaciones de desorden. Según publicaciones de medios internacionales, algunas ambulancias habrían tenido que modificar momentáneamente su recorrido debido al lanzamiento de piedras.

Por ahora, se desconoce cuántas personas pudieron resultar afectadas y si había trabajadores u ocupantes dentro del edificio al momento del colapso.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades deberán determinar las causas del derrumbe y establecer el alcance de esta emergencia que mantiene en alerta a la capital keniana.