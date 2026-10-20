Colapsa pared de vivienda por lluvias en el barrio 19 de Julio de Ocotal 

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Las constantes lluvias registradas en Ocotal provocaron el colapso parcial de la pared de una vivienda en el barrio 19 de Julio. El incidente ocurrió la mañana del martes en la propiedad del ciudadano Roger López, donde habitan seis personas.

Según explicaron los afectados, la estructura venía presentando afectaciones similares durante los últimos tres periodos lluviosos. Sin embargo, el desgaste acumulado y la humedad finalmente provocaron el desplome de una de las paredes principales.

Pese a la magnitud del susto, no se reportaron personas lesionadas. Los pobladores del sector hacen un llamado a la precaución mientras la familia evalúa los daños para evitar un colapso total.