Colisión entre dos camiones en la carretera hacia Masachapa deja cinco lesionados y un volcado 

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Una colisión entre dos camiones en el kilómetro 52 de la carretera hacia Masachapa, en San Rafael del Sur, dejó cinco personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El accidente ocurrió la noche de este miércoles en la comunidad El Portillo y uno de los vehículos terminó volcado.

Según información preliminar, el camión rojo habría invadido el carril por el que circulaba el camión blanco que transportaba cal hacia el departamento de León.

El camión blanco era conducido por Jefferson Sánchez, de 23 años, y producto del impacto se le desprendió el sistema de dirección, lo que provocó que perdiera el control.

Los ocupantes de la cabina del camión volcado fueron rescatados por otros conductores y vecinos de la zona.

Los lesionados recibieron atención de los Bomberos Unidos y fueron trasladados al hospital primario de la localidad.