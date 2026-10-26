Colisión entre moto y camioneta con placa costarricense deja motociclista en estado crítico

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un motociclista se encuentra en estado crítico tras una colisión con una camioneta con placas de Costa Rica en el kilómetro 12.5 de la carretera a Masaya. El accidente ocurrió la madrugada del lunes y dejó también cuantiosos daños materiales.

La camioneta era conducida por el joven Carlos Chaverri, de 28 años, quien viajaba de sur a norte procedente de Costa Rica. Debido al fuerte impacto, las bolsas de aire de la camioneta se activaron, mientras que la motocicleta presentó el desprendimiento total de su motor.

El motociclista fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Manolo Morales con pronóstico reservado. Agentes policiales del Distrito 5 retuvieron al conductor costarricense para realizar las investigaciones.