Colisión entre moto y camioneta en Juigalpa deja dos menores lesionados y un conductor detenido

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Una colisión entre una motocicleta y una camioneta en la ciudad de Juigalpa dejó dos menores de edad lesionados. El conductor del vehículo, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del licor, fue detenido por agentes policiales.

El accidente se registró a eso de las 10 de la noche del martes 20 de octubre en la intersección donde fue el restaurante Caracoles Negro. Según información preliminar, el vehículo se desplazaba de oeste a este mientras el motociclista de azul lo hacía sobre la carretera Panamericana.

Los adolescentes fueron auxiliados por socorristas de Cruz Blanca y remitidos a la emergencia del Hospital Escuela de Juigalpa Camilo Ortega Saavedra. El conductor del vehículo fue identificado como Marvin Concepción Bonilla.