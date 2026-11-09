Colisión por presunto exceso de velocidad deja cuatro muertos y ocho víctimas en Nicaragua

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un accidente de tránsito en Nicaragua dejó cuatro personas muertas y cuatro con lesiones graves tras una colisión que, según el abogado Noel Alonso Cano, habría sido causada por un adelantamiento indebido.

El jurista detalló las implicaciones legales que tendría el caso si el presunto responsable hubiera sobrevivido.

Cano precisó que la investigación determinaría si el siniestro constituye un homicidio imprudente o un dolo eventual.

El dolo eventual ocurre cuando el conductor se representa mentalmente la posibilidad del choque y, aun así, decide adelantar.

En el escenario de una imprudencia simple, la pena base es de cuatro años de prisión. No obstante, si se comprueba ingesta de alcohol o sustancias, la sanción se eleva de cuatro a ocho años.

El abogado también descartó el procesamiento penal, ya que el presunto responsable falleció en el impacto.