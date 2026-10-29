Colisión de dos trenes en Toledo deja más de 60 muertos y apunta a fallo humano

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La colisión de dos trenes a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, dejó más de 60 personas muertas y decenas de heridas.

Las causas del trágico accidente se desconocen, aunque una de las hipótesis apunta a un posible fallo humano por parte de uno de los maquinistas o de quien regula el tráfico.

En la zona fueron desplegados helicópteros para trasladar a los lesionados a hospitales, mientras los equipos de emergencia llevaban a cabo los trabajos de búsqueda y rescate.