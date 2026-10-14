Colisión entre vehículo y motocicleta deja dos personas gravemente lesionadas en Managua

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Un motociclista de 21 años y su acompañante de 23 resultaron gravemente lesionados tras estrellarse de frente contra un vehículo frente al antiguo Estadio Nacional de Béisbol en Managua.

El accidente ocurrió la noche del martes cuando el conductor del automóvil realizó un giro a la izquierda en la intersección.

El conductor del automóvil, Pedro Vivas, invadió supuestamente la preferencia de los jóvenes, quienes circulaban de oeste a este.

La emergencia vial fue atendida por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, ya que la colisión se produjo exactamente frente a sus instalaciones.

Los bomberos trasladaron a la pareja al hospital. Oficiales de tránsito realizaron el croquis correspondiente para determinar las causas exactas del accidente.

Entre las principales hipótesis se maneja que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y sin luces.