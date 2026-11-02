“Colocha” Ortega se convierte en la primera mujer de nicaragüense en conquistar un título mundial de boxeo

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La boxeadora chontaleña Eveling “La Colocha” Ortega escribió una nueva página en la historia del deporte nacional al conquistar el campeonato mundial de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras vencer a la mexicana Melissa Meraz.

El triunfo llegó por decisión mayoritaria. El juez Gustavo Padilla decretó empate a 95, mientras que Aida Tejeda y Jacinto Obregón otorgaron puntuaciones de 97-93 a favor de la nicaragüense.

Con este resultado, Ortega se convierte en la primera mujer de Nicaragua en conquistar un título mundial de boxeo, un logro que marca un precedente para el pugilismo femenino del país.

La victoria representa el resultado de su esfuerzo, disciplina y perseverancia.