Comerciantes de flores frente al cementerio periférico se preparan para el 2 de noviembre

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Los comerciantes de flores ubicados frente al cementerio periférico se encuentran preparados con un amplio surtido de productos para atender a miles de familias el próximo 2 de noviembre. Los vendedores mantienen altas expectativas de comercialización para esta temporada.
Entre los productos con mayor demanda destacan las margaritas, las canastas de rosas, los lirios y las tradicionales palmitas artificiales.
Una comerciante detalló que las flores naturales se ofrecen desde 50 córdobas hasta 500, mientras que los moños artificiales cuestan entre 150 y 200 córdobas.
Los tramos del sector estarán abiertos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Además, mantendrán atención ininterrumpida las 24 horas del día del 29 de octubre al 1 de noviembre.