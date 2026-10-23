Comerciantes del mercado de Boaco ofertan coronas y arreglos florales por los Fieles Difuntos 

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Los comerciantes del mercado municipal de Boaco iniciaron la oferta de coronas y arreglos florales a pocos días del Día de los Fieles Difuntos. Los precios de los ramos oscilan desde los 300 córdobas en adelante, según informaron los vendedores.

Una comerciante detalló que en el negocio las flores se ofrecen desde 65, 75 y 85 córdobas, además de ramos que valen 530. Los comerciantes aseguraron que no se han registrado incrementos en comparación al año pasado.

Los trabajadores de la alcaldía de Boaco iniciaron las labores de limpieza y mejoramiento del camposanto. Las familias visitarán a sus deudos en las mejores condiciones durante la conmemoración del 2 de noviembre.