Comerciantes del Mercado Roberto Huembes se abastecen para la Purísima en Managua

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Los comerciantes de cajetas, dulces y artículos tradicionales del mercado Carlos Roberto Huembes en Managua informaron que ya se encuentran abastecidos y listos para atender la demanda de la temporada alta.

Los puestos ofrecen la dulcería típica para la ocasión, incluyendo cajetas de coco, leche y caramelos.

Las cajetas grandes están a 10 córdobas, aunque también hay presentaciones de 7, 8 y 9 córdobas según el tamaño. Los sopladores, abanicos y carteritas de la Virgen se venden por unidad, por mayor y al detalle.

Los vendedores indicaron que las familias y empresas han comenzado a realizar cotizaciones y encargos con anticipación. Los comerciantes manifestaron optimismo en cumplir con las proyecciones de venta de esta temporada alta.