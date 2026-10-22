Compañía japonesa sorprende con una colección de ropa diseñada para robots humanoides

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Con el propósito de acercar la tecnología a la vida cotidiana, la empresa japonesa GMO AI & Robotics, perteneciente al grupo GMO Internet, presentó una colección de prendas diseñadas especialmente para robots humanoides, en alianza con la firma de moda United Arrows. La iniciativa busca que estas máquinas proyecten una imagen más amigable y

La colección está integrada por cuatro piezas: una chaqueta, pantalones, camiseta y una bufanda naranja. Más allá de su diseño moderno, las prendas fueron confeccionadas para permitir el movimiento de las articulaciones y evitar que el calor producido por los componentes electrónicos afecte el funcionamiento de las máquinas.

Para dar a conocer esta propuesta, United Arrows difundió un video promocional en el que aparece un robot humanoide, desarrollado por la empresa china Unitree y comercializado por GMO en Japón, recorriendo una tienda de ropa mientras luce parte de la colección.

La iniciativa surge en medio del creciente interés por incorporar robots humanoides en establecimientos comerciales, aeropuertos y otros espacios públicos.

En mayo de 2026, GMO AI & Robotics inició una prueba junto con Japan Airlines para evaluar el desempeño de estas máquinas en labores relacionadas con el manejo de equipaje.

A medida que estas máquinas se acerquen a entornos cotidianos, cuestiones como su apariencia, la seguridad y la facilidad de interacción podrían adquirir mayor importancia. La colección japonesa representa un ejemplo de cómo la industria empieza a considerar la relación entre tecnología, diseño y aceptación social de los robots humanoides.