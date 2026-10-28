Compra compulsiva y deudas ocultas destruyen la confianza de parejas que ocultan gastos impulsivos

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La compra compulsiva y las deudas ocultas rompen la comunicación y la confianza en la pareja, según la experta en educación financiera Gisella Canales.

La especialista distingue ese comportamiento adictivo del impulso momentáneo que despierta una oferta o promoción en la tienda.

Canales explica que el comprador compulsivo no necesita estímulo externo, mientras el impulsivo reacciona ante un rótulo de descuento.

“La compra compulsiva no necesita un estímulo, más bien vos buscás, ahí es donde identificás que es una adicción”, afirma.

Ese patrón deriva en deudas que la pareja desconoce y en adelantos de liquidación o aguinaldo que ya no llegan completos al hogar.

“Se van creando grandes endeudamientos detrás de la pareja”, advierte la experta. La especialista recalca que esos secretos económicos generan fricción y alejan a la pareja.