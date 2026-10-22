Conato de incendio en carpintería del barrio La Esperanza moviliza a Bomberos Unidos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un conato de incendio en una carpintería del barrio La Esperanza, en Managua, movilizó de urgencia a miembros de la Dirección de Bomberos Unidos de Nicaragua. El incidente dejó únicamente pérdidas materiales y está bajo investigación.

El fuego inició de manera inesperada cuando un cúmulo de restos de madera comenzó a arder en el interior del taller. Los propietarios actuaron rápidamente al percatarse de la densa cantidad de humo e intentaron sofocar las llamas con mangueras.

Los trabajadores movieron roperos, mesas y otros muebles ya fabricados hacia una zona segura para evitar pérdidas mayores. Tras más de media hora, los bomberos controlaron la situación y aseguraron el perímetro.