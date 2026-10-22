Conato de incendio en carpintería del barrio La Esperanza moviliza a Bomberos Unidos 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un conato de incendio registrado la madrugada de este jueves en una carpintería del barrio La Esperanza, en Managua, movilizó de urgencia a miembros de la Dirección de Bomberos Unidos de Nicaragua.

El incidente inició de manera inesperada cuando un cúmulo de restos de madera comenzó a arder en el interior del taller. El hecho, que está bajo investigación, dejó únicamente pérdidas materiales.

Ante la amenaza de que las llamas se propagaran, los trabajadores de la carpintería movieron roperos, mesas y otros muebles ya fabricados hacia una zona segura para evitar pérdidas materiales mayores.

Tras más de media hora, los bomberos lograron controlar la situación, realizaron las labores de enfriamiento y aseguraron el perímetro. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta que originó el fuego.