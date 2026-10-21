Condenan a dos hombres a más de 67 años de prisión por la muerte de una niña en Taxco, México

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

José Ricardo “N” y Alex Alejandro “N” recibieron sentencias de 67 años y seis meses de prisión por la muerte de Camila, una niña de ocho años cuyo crimen provocó protestas e indignación en Taxco, Guerrero, en México, en marzo de 2024.

La Fiscalía General del Estado informó que el tribunal de enjuiciamiento impuso las condenas durante la audiencia de individualización de sanciones. El fallo también estableció una multa de 81 mil 422 pesos y el pago de cinco millones 75 mil pesos como reparación integral del daño.

La menor fue secuestrada en el barrio La Florida, en el municipio de Taxco de Alarcón, y posteriormente localizada sin vida. El caso generó movilizaciones de habitantes que exigían justicia.

Con estas resoluciones, suman tres sentencias condenatorias relacionadas con el crimen. En agosto de 2024, un adolescente señalado como coautor recibió cinco años de internamiento, la sanción máxima aplicable conforme al sistema de justicia penal para adolescentes.