Condenan a una mujer por asesinar al bebé de su mejor amiga en Estados Unidos

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una mujer identificada como Nicole Virzi, de 32 años, se declaró culpable del asesinato de un bebé de apenas seis semanas de nacido, hijo de su mejor amiga, en un caso que conmocionó a Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. La acusada recibió una condena de entre 35 y 80 años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Virzi, quien era estudiante de doctorado en la Universidad de California en San Diego, mantenía una relación cercana con Savannah Roberts, madre del pequeño. En 2024, durante una visita a Pittsburgh, se ofreció a ayudar con el cuidado de los gemelos recién nacidos de la familia.

Los hechos ocurrieron en junio de ese año, cuando los padres llevaron a Ari a un hospital tras encontrarle lesiones en el cuerpo. Mientras permanecían fuera, Virzi quedó al cuidado del bebé y posteriormente llamó a la Policía para informar que había caído de una hamaca. Sin embargo, las investigaciones determinaron que las heridas no podían haber sido provocadas por una caída de esa altura.

El menor fue trasladado de emergencia a un hospital infantil, donde falleció. Los exámenes forenses establecieron que su muerte fue un homicidio provocado por un traumatismo contundente en la cabeza. Además, las autoridades concluyeron que las lesiones que presentaba su hermano gemelo también habían sido ocasionadas por Virzi.

Durante el proceso judicial, los fiscales señalaron que la mujer habría aprovechado la confianza de la familia para acercarse a los niños. Asimismo, indicaron que la acusada manifestó ante los investigadores que tenía una compulsión que no podía controlar de hacer daño a menores.

Por su parte, Savannah Roberts expresó ante la jueza el profundo impacto que la tragedia dejó en su vida y aseguró que perdió la confianza en las personas. También relató que durante casi un año necesitó que su esposo permaneciera cerca mientras realizaba actividades cotidianas, por temor a dejar solo al otro gemelo.

La condena establece que Virzi deberá cumplir al menos 35 años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional.