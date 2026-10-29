Nicaragua envía condolencias a España tras choque de trenes que dejó más de 60 fallecidos

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El Gobierno de Nicaragua envió una misiva de condolencias al Gobierno de España tras el choque de trenes registrado en la provincia de Toledo, que dejó al menos 68 personas muertas y decenas de heridas, según informó la copresidenta Rosario María Murillo Zambrana.
En la comunicación, el Ejecutivo nicaragüense expresó sus condolencias al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y transmitió su solidaridad ante el duelo.
La misiva oficial señala que Nicaragua conoció con tristeza la tragedia y el doloroso saldo, y expresa las más sinceras condolencias al pueblo español.
El texto añade que la hermandad y las oraciones de Nicaragua acompañan a las familias ante la ausencia inesperada y repentina de sus seres queridos.