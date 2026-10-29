Nicaragua envía condolencias a España tras choque de trenes que dejó más de 60 fallecidos

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Gobierno de Nicaragua envió una misiva de condolencias al Gobierno de España tras el choque de trenes registrado en la provincia de Toledo, que dejó al menos 68 personas muertas y decenas de heridas, según informó la copresidenta Rosario María Murillo Zambrana.

En la comunicación, el Ejecutivo nicaragüense expresó sus condolencias al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y transmitió su solidaridad ante el duelo.

La misiva oficial señala que Nicaragua conoció con tristeza la tragedia y el doloroso saldo, y expresa las más sinceras condolencias al pueblo español.

El texto añade que la hermandad y las oraciones de Nicaragua acompañan a las familias ante la ausencia inesperada y repentina de sus seres queridos.