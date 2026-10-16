Conductor de camión admite haber arrollado mortalmente a una niña de 8 años en Managua 

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Christopher Isaías Díaz Sevilla, de 21 años, admitió el delito de homicidio imprudente por arrollar a una niña de 8 años.
El hecho ocurrió la mañana del jueves 24 de septiembre frente a las aldeas SOS, en el sector de Batahola Norte y Sur. La menor fue trasladada con vida a un hospital, donde falleció horas después.
El conductor manejaba un camión cargado de piedras canteras cuando arrolló a la niña, que pasaba junto a su madre por el debido paso peatonal.
Al admitir el hecho, el acusado ya no pasará a juicio oral y público. El objetivo de aceptar el delito es que el conductor busca la pena mínima.